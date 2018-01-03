Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Акванавты появятся в российской армии

04.01.2018 Интерфакс-АВН 160 0
0
Понравилась новость?
 0
Водолаз
Водолаз Северного флота.
Источник: Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота

Они будут опускаться под воду на глубину более 400 метров

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Подготовка водолазов-спасателей, умеющих погружаться на глубину свыше 400 метров, началась для российской армии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров", - сказали в Минобороны.

На первом этапе подготовка будет проходить в городе Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.

Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" с использованием глубоководного водолазного комплекса (ГВК).

"Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт", - заявляют в российском военном ведомстве.

Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 06:09
  • 1
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ
  • 04.01 06:09
  • 5722
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.01 05:23
  • 3
"Адмиралов" вооружат "сотовыми ракетами"
  • 04.01 05:10
  • 220
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 04.01 04:27
  • 8
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
  • 04.01 02:53
  • 11
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
  • 04.01 02:42
  • 47
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 04.01 02:33
  • 4
Индия закупит сотни российских бомб
  • 04.01 00:43
  • 32
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 04.01 00:21
  • 104
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 03.01 22:50
  • 3
Завершена модернизация двух истребителей по варианту Су-27СМ(3)
  • 03.01 21:41
  • 27
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 03.01 21:00
  • 15
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 03.01 19:11
  • 4
Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в свой состав самолетов-амфибий Бе-200
  • 03.01 14:47
  • 1
Вашингтон стремится уничтожить ООН
другие обсуждаемые темы