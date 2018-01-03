Акванавты появятся в российской армии



Водолаз Северного флота.

Источник: Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота Водолаз Северного флота.Источник: Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота

Они будут опускаться под воду на глубину более 400 метров

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Подготовка водолазов-спасателей, умеющих погружаться на глубину свыше 400 метров, началась для российской армии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров", - сказали в Минобороны.

На первом этапе подготовка будет проходить в городе Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.

Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" с использованием глубоководного водолазного комплекса (ГВК).

"Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт", - заявляют в российском военном ведомстве.

Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.