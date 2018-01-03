Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны



Танк Т-80.

Источник: rg.ru Танк Т-80.Источник: rg.ru

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В январе корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") приступает к реализации контракта с Минобороны РФ на модернизацию партии танков Т-80, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

"По своим характеристикам машина будет доведена до уровня танка Т-72Б3", - сказал собеседник агентства.

Войсковые Т-80 УВЗ начал получать для модернизации в конце 2017 года.

В сентябре в пресс-службе АО "Омсктрансмаш" (входит в УВЗ) сообщили "Интерфаксу", что предприятие проведет глубокую модернизацию танка Т-80.

"Основной боевой танк T-80 выпускался на "Омском заводе транспортного машиностроения" во второй половине XX века. Его модернизация позволяет существенно повысить тактико-технические характеристики машины", - сказал представитель предприятия.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко сообщил, что Россия сократила объем утилизации советской бронетехники - значительная часть ее будет модернизирована.

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, сообщил в сентябре заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В феврале главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил о планомерном переоснащении войск современными танками.

"В воинских частях постоянной готовности - более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%", - сказал О.Салюков.

Партию из 100 танков нового поколения - Т-14 "Армата" - получат Вооруженные силы России в ближайшие несколько лет, сообщил в августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. "Мы имеем контракт на 100 единиц, которые будут нам поставлены до 2020 года", - сказал он на форуме "Армия-2017".