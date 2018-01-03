ОАК завершает создание нового противолодочного самолета для морской авиации



Противолодочный самолет Ил-38Н.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС Противолодочный самолет Ил-38Н.Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" завершает создание противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ, сообщили в ОАК.

"Российский флот планирует заказать противолодочный патрульный самолет нового поколения. Работы по его созданию для морской авиации ВМФ России в ОАК близятся к завершению", - говорится в корпоративном журнале ОАК "Горизонты".

В нем отмечается, что также корпорация успешно продолжает выполнение контракта с Минобороны России по модернизации противолодочных самолетов Ил-38.

"В ходе работ компания "Ил" продлевает ресурс остающихся в строю машин, переоснащая их более современными бортовыми комплексами", - сообщили в ОАК.

Ранее начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин заявил, что новая разработка заменит все имеющиеся в парке морской авиации патрульные самолеты. "Речь идет о создании и введении в строй новой унифицированной платформы. Это - современная машина, которая во многих вопросах будет превосходить зарубежные аналоги", - сказал И.Кожин.

Кроме того, продолжается модернизация существующего парка противолодочных Ил-38. По словам, И.Кожина к 2025 году авиация ВМФ получит около 30 прошедших модернизацию самолетов Ил-38Н.

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев ранее сообщил, что комплекс "Новелла", установленный на модернизированных Ил-38, позволит увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза.

"Плюс к тому он обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания. Этот же самолет с помощью новой поисково-прицельной системы может уверенно находить подводные лодки и уничтожать их, причем с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений", - сказал В.Королев.