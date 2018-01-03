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Новосибирские физики разработали новую высокочастотную электронную пушку

04.01.2018 Интерфакс-АВН 238 0
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Коллайдер ВЭПП-2000
Сотрудники научного центра во время технических работ на коллайдере ВЭПП-2000 в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера в Новосибирске.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирск. 3 января. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новая электронная пушка разработана в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск), сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ Николай Винокуров.

"Мы сейчас делаем и доводим новую совершенно электронную пушку - высокочастотную электронную пушку, которая нам позволит повысить мощность излучения на нашей установке буквально на порядок, это, конечно, большой скачок", - сказал он.

Н.Винокуров отметил, что в настоящее время делается диагностическая аппаратура, чтобы проверить параметры электронного пучка.

По его словам, также совершенствуются системы, которые транспортируют электроны от источника до того места, где они применяются для генерации излучения.

Работы проводятся в рамках направления "Развитие и использование источников электромагнитного излучения на базе релятивистских электронных пучков" гранта Российского научного фонда, реализуемого в ИЯФ в 2015 - 2018 гг.

Задача состоит в том, чтобы получать электронный пучок требуемых параметров с малыми размерами (сечениями - ИФ) и малыми разбросами по скоростям, отметил он.

Электронный пучок в установках ИЯФ, в частности, в лазере на свободных электронах, используется для генерации рентгеновского, терагерцового излучения, используемых для различных исследований - физических, химических, биологических.

В частности, отметил он, разрабатывается способ лечения раковых опухолей при помощи микропучковой рентгеновской терапии.

"Если рентгеновское облучение делать при помощи "сеточки" из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше", - сказал он.

По его словам, основная задача, которая сейчас стоит перед учёными - подобрать правильные терапевтические дозы.

В 2017 году эффективность метода проверялась на животных.

При этом изучалось, с одной стороны, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных наночастиц, и с другой стороны - кислорода. Было видно, что есть эффект, найдены способы, позволяющие увеличить выживаемость при данной дозе облучения", - отметил Н.Винокуров.

По его словам, работы продолжаются, подобраны определенные наночастицы (например, окиси магния), кислородные дозы.

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера является одним из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.
03.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит

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