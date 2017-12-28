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Прогноз рейтинга кредитоспособности Уралвагонзавода улучшен до "позитивного"

04.01.2018 Ростех 123 0
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Уралвагонзавод
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".
Источник: Ростех

Изменение произошло благодаря усилению корпоративного управления

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", входящей в Госкорпорацию Ростех, на уровне ruВВВ "Высокий уровень кредитоспособности" и улучшило прогноз рейтинга со "стабильного" на "позитивный".

Позитивный прогноз с высокой долей вероятности предполагает улучшение рейтинга в ближайшее время.

По мнению агентства, положительное влияние оказали усиление корпоративного управления, а также тренд на снижение долга и увеличение рентабельности.

В начале 2017 года в компании поменялось руководство после появления контролирующего акционера в лице Госкорпорации Ростех. Стратегические планы развития УВЗ направлены на интенсивное снижение долга за счет продажи непрофильных активов и мер по увеличению рентабельности в сегментах производства гражданской продукции.

Сформированный портфель заказов на ближайшие 18 месяцев и высокая стратегическая значимость предприятия позволяют агентству выделить внешние факторы административной и финансовой поддержки со стороны государства и Госкорпорации.

"Прогноз столь авторитетного рейтингового агентства для нас является подтверждением эффективности принимаемых корпорацией УВЗ мер по улучшению финансовой ситуации, а также курса на безусловное выполнение гособоронзаказа, модернизацию производства спецтехники и развитие социальной сферы. Высокую оценку агентства получили наши планы по диверсификации линейки выпуска гражданской продукции и увеличение ее доли в выручке до 42% к 2025 году", - прокомментировал генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

В настоящее время в обращении находятся облигации УВЗ на сумму 14 млрд рублей.

Также аналитики отметили высокое качество организации процесса стратегического планирования в компании и высокий уровень раскрытия финансовой информации. За период с 30 июня 2016-го по30 июня текущего года выручка корпорации по МСФО составила 154,4 млрд рублей, а активы компании на 30 июня 2017 года оценены в 273,9 млрд рублей.
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Проекты
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