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Крупнейшая промышленная установка ЦАГИ – трансзвуковая труба Т-128 – отмечает 35-летие

04.01.2018 ФГУП «ЦАГИ» 121 0
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Трансзвуковая труба Т-128
Трансзвуковая труба Т-128.
Источник: ФГУП «ЦАГИ»

В конце декабря исполняется 35 лет трансзвуковой аэродинамической трубе ФГУП «ЦАГИ» (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»). Это крупнейшая в Восточном полушарии трансзвуковая аэродинамическая установка переменной плотности с компрессорным приводом (третья в мире по размеру рабочей части).


Трансзвуковая труба Т-128.
Источник: ФГУП «ЦАГИ»

Труба носит название Т-128 и является важнейшей промышленной установкой в арсенале экспериментальной базы российского центра авиационной науки. В ней проведено свыше 60 000 испытаний по заказам российских и зарубежных предприятий и научных центров. От комплекса «Энергия—Буран» и легендарных истребителей Су-27 и МиГ-29 до современных летательных аппаратов, среди которых Су-57 и перспективные гражданские самолеты SSJ100 и МС-21, — вот далеко не полный перечень объектов, модели которых исследовались в трансзвуковой трубе Т-128.


Трансзвуковая труба Т-128.
Источник: ФГУП «ЦАГИ»

В установке проводятся испытания при числах Маха от 0,15 до 1,7. Длина ее рабочей части — 12 м, а поперечное сечение — 2,75 на 2,75 м. В трубе можно испытывать модели длиной до 3 м и размахом крыла до 2,2 м. Т-128 оборудована четырьмя сменными рабочими частями, которые обладают многосекционной регулируемой перфорацией стенок. Труба оснащена подвесными устройствами всех основных типов (жесткой стойкой с хвостовыми и килевыми державками, ленточной подвеской, креплением полумодели на верхней стенке), устройством для крепления крыла бесконечного размаха и «скользящего» крыла и т.д. Она имеет набор тензометрических весов, а также автоматизированный измерительно-вычислительный и управляющий комплекс.


Трансзвуковая труба Т-128.
Источник: ФГУП «ЦАГИ»

Труба позволяет решать широкий спектр задач. Среди них — экспериментальные исследования по созданию научно-технического задела и проведение испытаний моделей создаваемых авиакосмической промышленностью летательных аппаратов. В Т-128 постоянно совершенствуются техника и методика проведения аэродинамического эксперимента. В частности, ученые изучают влияние перфорированных и щелевых границ потока и поддерживающих устройств для полных моделей и полумоделей, развивают физические методы исследований, стремятся к повышению точности измерений стационарных и нестационарных аэродинамических нагрузок при помощи тензометрических весов и высокоточных акселерометров и т.д.

Разработка трансзвуковой трубы проводилась коллективом ЦАГИ. Первый запуск установки состоялся 25 декабря 1982 года.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ФГУП «ЦАГИ»
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
СуперДжет-100
Компании
ЦАГИ
Проекты
МС-21

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