"Элбит Системс" захватывает рынок авионики Ми-8/17



Ми-17 российского производства,.

Источник: militaryparitet.com Ми-17 российского производства,.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 2 янв. 2018 - Израильская компания Elbit Systems получила контракт на сумму 110 млн долл США на модернизацию и техническое обслуживание парка вертолетов Ми-17 российского производства, эксплуатирующихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Программа будет выполняться в течение пяти лет.

В рамках этой работы предполагается преобразование русскоязычного интерфейса в многопользовательскую платформу, модернизировать сами вертолеты и их техническое обслуживание. Ми-17, также известный как Mи-8М (код НАТО: Hip), является средним двухдвигательным транспортным/штурмовым вертолетом производства компании "Вертолеты России", оснащен двумя двигателями TВ3-117MT производства завода "Климов". Операторами Ми-8/17 в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются Китай, Северная Корея, Вьетнам, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка и Индия.

В рамках модернизации вертолеты получат уникальные инновационные решения в области авионики. "Наш рынок по вертолетам этого типа быстро растет и включает в себя множество вариантов. Мы надеемся, что клиенты будут следить за выбором наших решений по модернизации", отметил президент и исполнительный директор Elbit Systems Бецалель (Бутци) Махлис, добавив, что компания проявляет гибкость в качестве основного подрядчика, системного интегратора, поставщика компонентов или подрядчика по обслуживанию для удовлетворения потребностей конкретного клиента. Elbit Systems завершила несколько азиатских модернизаций вертолетов данного семейства и продолжает работать в этом направлении.