"Оушен" продан ВМС Бразилии



Вертолетоносец HMS Ocean.

Источник: militaryparitet.com Вертолетоносец HMS Ocean.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 2 янв. 2018 – Бразилия подтвердила покупку британского вертолетоносца HMS Ocean на сумму 84 млн ф.ст. Это сообщение сделало министерство обороны Бразилии.

В ближайшие несколько недель бразильские офицеры направятся в Великобританию, отмечается, что корабль будет находиться в стране до октября или ноября этого года. Вероятно, корабль куплен Бразилией в рассрочку.

HMS Ocean - единственный в британском флоте десантный вертолетоносец и флагман Королевского флота. Согласно сообщению бразильского журналиста Роберто Лопеса, отправленного сегодня в адрес UK Defence Journal, стоимость корабля согласована в 84,3 млн ф.ст (312 млн бразильских реалов), командующий бразильским флотом адмирал Эдуардо Лил Феррейра заявил, что цена на "Оушен" оказалась "удобной".

Также Лопес сообщил, что Бразилия уже представила план оплаты. Вертолетоносец был построен в середине 1990-х годов и введен в эксплуатацию в сентябре 1998 года. В ноябре 2015 года министерство обороны Великобритании подтвердило, что HMS Ocean будет выведен из эксплуатации в 2018 году без замены кораблем такого класса.