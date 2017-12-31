В 2018 году летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море.
Источник: © РИА Новости, The Norwegian Armed Forces
В том числе военные будут использовать заполярный аэродром "Темп" на Новосибирских островах
СЕВЕРОМОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов в 2018 году, в том числе с использованием заполярного аэродрома "Темп" на Новосибирских островах. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"Ожидается, что в 2018 году морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов, в том числе с использованием заполярного аэродрома "Темп" на Новосибирских островах. Морская авиация Северного продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе", - пояснил он.
В течение 2017 года экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 было проведено более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана. Морские летчики осуществляли разведку ледового поля, что существенно облегчает навигацию гражданских судов.
Выполнению полетов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, которая учитывала особое географическое положение и сложную метеорологическую обстановку. Экипажи во время таких полетов существенно повышают уровень подготовки, а также отрабатывают элементы пилотирования, отметили в пресс-службе Северного флота.
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31.12.2017
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