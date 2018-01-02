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Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу

04.01.2018 ТАСС 125 0
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Ледокол "Илья Муромец"
Ледокол "Илья Муромец".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

До этого судно прошло полный комплекс государственных испытаний на Балтике

МУРМАНСК, 2 января. /ТАСС/. Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл во вторник на Северный флот (СФ). Экипаж этого первого на СФ ледокольного судна совершил переход с Балтийского моря в Кольский залив, сообщает пресс-служба СФ.

"Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола "Илья Муромец", - сказали в пресс-службе.

Ранее ледокол успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - это многофункциональное судно нового поколения, предназначенное для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.

Ледокол был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров судно имеет водоизмещение около 6 тыс. тонн. Ледокол обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащен вертолетной площадкой для посадки на палубу летательных аппаратов.

Торжественный подъем флага вспомогательного флота на дизель-электрическом ледоколе "Илья Муромец" состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления судна в состав сил Северного флота.
02.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Адмиралтейские верфи
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21180
СФ

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