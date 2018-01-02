РВСН выпустят юбилейные монеты с изображением стратегических ракетных комплексов
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Военнослужащие РВСН.
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС
Отдельные серии будут посвящены мобильной и стационарной группировкам
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России к 60-летию выпустят монеты с изображением стратегических ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, планируется выпустить серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию отечественного ракетостроения. Отдельные серии будут посвящены мобильной и стационарной группировкам.
"Для привлечения внимания профессиональных нумизматов к данной тематике подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", увековеченные на монетах, выйдут малым тиражом", - уточнили в военном ведомстве.
60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года.
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02.01.2018
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