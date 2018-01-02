Индия закупит сотни российских бомб
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Су-30МКИ - многоцелевой истребитель ВВС Индии. Фото с сайта http://warsonline.info/.
Министерство обороны Индии одобрило закупку 240 авиационных бомб у России. Об этом сообщает во вторник, 2 января, РИА Новости со ссылкой на копию заявления ведомства.
Как отмечается, закупка должна быть произведена у российской компании "Рособоронэкспорт". На авиабомбы планируют потратить более 12,5 миллиарда рупий, то есть почти 200 миллионов долларов.
"Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", — говорится в сообщении.
Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман также одобрила закупку у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak и сопутствующего оборудования более чем на 70 миллионов долларов.
В ноябре 2017 года ВВС Индии при участии российской стороны впервые запустили сверхзвуковую ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Испытания признаны успешными, снаряд поразил цель, надводное судно в Бенгальском заливе.
За месяц до этого сообщалось, что в Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения. Причиной называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35.
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02.01.2018
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