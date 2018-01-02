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Россия возобновила разработку многоразовой ракеты

03.01.2018 RNS 199 0
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева".

Российский Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования. Об этом сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь, передает во вторник, 2 января, «Интерфакс».


По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.Читайте также


Дегтярь отметил, что на сегодняшний день в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. «Наша разработка — ракета-носитель “Корона” — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.


ГРЦ является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год центр вел работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.


Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX может быть повторно использована. На нее установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В октябре 2017 года ступень загорелась сразу после посадки на морскую платформу.


В декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.
02.01.2018
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
ГРЦ им. Макеева
Проекты
Falcon РН

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