Турция ввела в строй два спасательных судна подводных лодок



Церемония ввода в строй ВМС Турции спасательного судна подводных лодок А 584 Akin. Справа ошвартовано головное однотипное судно А 583 Isin.

Источник: SSM Церемония ввода в строй ВМС Турции спасательного судна подводных лодок А 584 Akin. Справа ошвартовано головное однотипное судно А 583 Isin.Источник: SSM

Как сообщили турецкие СМИ, 29 декабря 2017 года на турецком частном судостроительном предприятии İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul Tersanesi) в Стамбуле состоялась церемония передачи ВМС Турции второго построенного этой верфью спасательного судна подводных лодок А 584 Akin. На церемонии это судно было ошвартовано рядом с головным однотипным судном А 583 Işın, формально переданным турецкому флоту 22 июля 2017 года. Фактически оба судна будут введены в эксплуатацию в 2018 году.

Церемония ввода в строй ВМС Турции спасательного судна подводных лодок А 584 Akin. Справа ошвартовано головное однотипное судно А 583 Isin. Источник: SSM

Церемония ввода в строй ВМС Турции спасательного судна подводных лодок А 584 Akin. Справа ошвартовано головное однотипное судно А 583 Isin. Источник: SSM

Церемония ввода в строй ВМС Турции спасательного судна подводных лодок А 584 Akin. Справа ошвартовано головное однотипное судно А 583 Isin. Источник: SSM

Программа RATSHIP (KURYED) постройки для ВМС Турции двух универсальных аварийно-спасательных судов была начата Управлением оборонной промышленности (Savunma Sanayii Müsteşarlığı - SSM) министерства обороны Турции еще в июле 2006 года. В июне 2010 года по результатам тендера был выбран проект, представленный частной турецкой проектно-конструкторской компанией SEFT Gemi Tasarım. 28 октября 2011 года с верфью Istanbul Tersanesi был заключен контракт на постройку двух судов этого проекта.

Фактическое строительство обеих судов на предприятии в Стамбуле было начато в 2012 году, спуск на воду судна Işın произведен 25 июня 2014 года и оно вышло на заводские ходовые испытания в октябре 2016 года. Судно Akin было спущено 3 сентября 2014 года и передано на испытания в мае 2017 года.

Новое спасательное судно подводных лодок А 583 Işın ВМС Турции в Босфоре, 24.09.2017. Источник: Yörük Işık / twitter.com/YorukIsik

Суда имеют полное водоизмещение 2400 тонн, длину 68 м, ширину 14 м и осадку 4 м. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей АВС общей мощностью 9118 л.с. с двумя винтами регулируемого шага. Скорость полного хода 18 уз, дальность плавания 4000 миль на 14 уз. Экипаж 104 человека. Имеется мощная система позиционирования судна с подруливающими устройствами общей мощностью 3320 КВт, обеспечивающая в том числе возможность движения судна бортом со скоростью 4 уз.

Новое турецкое спасательное судно подводных лодок А 584 Akin на испытаниях, май 2017 года (с) SEFT Gemi Tasarım. Источник: SEFT Gemi Tasar

Суда должны выполнять задачи спасательных судов подводных лодок, обеспечения водолазных и судоподъемных работ, морских и спасательных буксиров, поисково-спасательных судов, ведения противопожарных работ, борьбы с разливами нефтепродуктов, а также выступать в качестве торпедоловов и судов-целей. Оборудование судов позволяет вести работы на глубине до 600 м и оказывать помощь аварийным подводным лодкам. Имеется декомпрессионная камера на шесть человек, глубоководное водолазное оборудование и дистанционно управляемые подводные аппараты.

Оба судна заменят в составе ВМС Турции списанные в 2017 году старые спасательные суда с теми же названиями Işın и Akin - бывшие американские постройки периода Второй мировой войны.

В составе ВМС Турции также находится введенное в строй в январе 2017 года построенное тоже верфью Istanbul Tersanesi по проекту SEFT Gemi Tasarım более крупное спасательное судно подводных лодок А 582 Alemdar (полное водоизмещение 4447 тонн, длина 90 м)

Видео церемонии: