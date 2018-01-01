Спущено на воду океанографическое исследовательское судно "Академик Агеев"
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Как сообщают, 21 декабря 2017 года на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) без особой огласки был произведен спуск на воду океанографического исследовательского судна (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.
Корпус спущенного на воду на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации океанографического исследовательского судна (специального назначения) "Академик Агеев" проекта 16450. Отрадное, 31.12.2017 (с) Curious / forums.airbase.ru
Церемония закладки судна "Академик Агеев" была произведена на новом судостроительном комплексе завода "Пелла" 15 сентября 2016 года. Фактическая постройка судна на "Пелле" ведется с 2015 года. Разработчиком проекта 16450 является АО "Северное ПКБ" (информация по ОКР по данному судну содержалась в годовом отчете бюро за 2015 год).
Плакат с церемонии закладки с изображением строящегося на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации океанографического исследовательского судна (специального назначения) "Академик Агеев" проекта 16450 (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (via eagle-rost.livejournal.com )
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01.01.2018
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