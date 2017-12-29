Путин подписал закон о наказании за злоупотребления в сфере гособоронзаказа



Президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Закон вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью "злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".

Согласно закону, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц при выполнении государственного оборонного заказа наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

То же деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Также вводится статья "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". По ней предусматриваются такие же санкции, как и по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ", максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.