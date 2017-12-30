Казахстан получил первые штурмовики Су-25 после ремонта и модернизации в Белоруссии
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Как сообщило 29 декабря 2017 года министерство обороны Казахстана, первые штурмовики Су-25 Военно-воздушных Сил Сил воздушной обороны Казахстана прибыли после проведения ремонта и модернизации на ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Белоруссия). Сообщается также, что "в начале 2018 года в состав казахстанских ВВС после капитального ремонта прибудет еще три единицы такой техники".
Один из прошедших ремонт и модернизацию на ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Белоруссия) штурмовиков Су-25 УБ (бортовой номер "14 желтый") Военно-воздушных Сил Сил воздушной обороны Казахстана. Шымкент, декабрь 2017 года (с) министерство обороны Казахстана
Со стороны bmpd укажем, что всего СВО Казахстана располагают 12 штурмовиками Су-25 и двумя Су-25УБ, переданными в конце 1990-х годов из состава ВВС России в рамках поставок авиационной техники в обмен на возвращение Казахстаном стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В составе СВО Казахстана штурмовики Су-25 входят в состав штурмовой авиационной эскадрильи 602-й авиационной базы (Шымкент, бывший Чимкент).
Контракт на капитальный ремонт и модернизацию части парка самолетов Су-25 (предположительно, шести машин) СВО Казахстан был заключен белорусским ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" ("558 АРЗ", Барановичи) и казахстанским ТОО "КАИ" ("Казахстанская Авиационная Индустрия") в мае 2016 года на оборонной выставке KADEX-2016 в Астане. При этом предусматривалась возможность проведения в дальнейшем работ на остальных самолетах Су-25 на базе авиационно-технического центра в Казахстане.
Сообщалось, что реализуемый в ходе капремонта казахстанских Су-25 предложенный "558 АРЗ" вариант модернизации этих самолетов предусматривает повышение боевой эффективности Су-25 по уничтожению наземных и воздушных целей за счет модернизации прицельного комплекса и введения новых режимов его работы (в частности, c 2000 до 5000 м увеличена максимальная высота бомбометания без входа в зону поражения войсковой ПВО).
Предусмотрено расширение номенклатуры вооружения, для применения которого и реализации новых режимов боевого применения подвергается доработке штатный авиационный стрелковый прицел АСП-17БЦ.
На модернизируемые самолеты Су-25 устанавливается спутниковая навигационная система типа СНС. Она представляет собой 14-канальный приемник, работающий по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Система СНС обеспечивает повышение точности навигации (до 5 м) и обеспечение режима маловысотного полета с обходом препятствий.
Помехозащищенную открытую и защищенную телефонную и телекодовую радиосвязь при взаимодействии с другими летательными аппаратами и с наземными пунктами управления обеспечивает бортовой комплекс связи БКС.
Также предусматривалась установка в процессе модернизации на самолет Су-25 аппаратуры РЭБ "Сателлит" разработки "558 АРЗ".
Ранее по контракту 2007 года "558 АРЗ" осуществил ремонт и модернизацию десяти истребителей Су-27 и Су-27УБ СВО Казахстана, самолеты были вовращены в строй в 2009-2010 годах.
Один из прошедших ремонт и модернизацию на ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Белоруссия) штурмовиков Су-25 УБ (бортовой номер "14 желтый") Военно-воздушных Сил Сил воздушной обороны Казахстана. Шымкент, декабрь 2017 года (с) министерство обороны Казахстана
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30.12.2017
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