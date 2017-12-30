Завершена модернизация двух истребителей по варианту Су-27СМ(3)

Как сообщили споттеры, 28 декабря 2017 года в аэропорту Толмачево (Новосибирск) были замечены два модернизированных истребителя Су-27СМ(3), совершившие промежуточную посадку во время перегона из Комсомольска-на-Амуре, предположительно, в состав 3-го смешанного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на аэродроме Крымск (Краснодарский край). Самолеты с красными бортовыми номерами "68" и "69" (предположительные серийные номера 36514 и 36413) стали первыми истребителями Су-27, прошедшшими модернизацию по варианту Су-27СМ(3) на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ; филиал ПАО "Компания "Сухой") по соглашению 2015 года с Министерством обороны России.

Один из двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "68 красный", предположительный серийный номер 36514) при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 28.12.2017 (с) Андрей Нейман / vk.com

Напомним, что Су-27СМ(3) является наиболее совершенным вариантом модернизации строевых истребителей Су-27, принятым ВВС/ВКС России. Два опытных образца Су-27СМ(3) были в 2008-2010 годах модернизированы на КнААПО (КнААЗ) для проведения испытаний из ранее модернизированных истребителей Су-27СМ (серийные номера 38001 и 38002). В августе 2009 года во время авиасалона МАКС-2009 компания "Сухой" заключила контракт на поставку Министерству обороны России 12 истребителей новой постройки в облике Су-27СМ(3), построенных на КнААЗ в 2010-2011 годах (самолеты достраивались из задела на непоставленные в КНР машинокомплекты истребителей Су-27СК). Все эти 12 новых самолетов Су-27СМ(3) с красными бортовыми номерами с "51" по "62" поступили на аэродром Крымск в состав 1-й авиационной группы 6972-й авиационной базы, с 1 декабря 2013 года авиагруппа была переформирована в 3-й смешанный авиационный полк (позднее самолет Су-27СМ(3) полка с бортовым номером "60" сменил номер на "65 красный").

Затем ВКС России предприняли попытку реализации программы модернизации по варианту Су-27СМ(3) части парка строевых истребителей Су-27. В августе 2012 года на КнААЗ поступили для проведения опытной модернизации два истребителя Су-27П (серийные номера 36309 и 36411), доработка которых до уровня Су-27СМ(3) была завершена к началу 2014 года. В мае 2014 года оба этих истребителя (получивших красные бортовые номера "63" и "64") также поступили в 3-й смешанный авиационный полк в Крымске.

Сообщалось, что результаты эксплуатации этих "пилотных" модернизированных бортов 36309 и 36411 "были оценены в целом положительно", и 16 апреля 2015 года компанией "Сухой" было достигнуто предварительное соглашение с Министерством обороны России о модернизации 36 строевых истребителей Су-27С(П) в вариант Су-27СМ(3) в период 2016-2020 годов. При этом назначенный ресурс (после модернизации) модернизируемых самолетов должен был составлять 2000 часов, а календарный ресурс (с даты выпуска) должен был составить 30 лет с поэтапным продлением до 40 лет.

Предположительно, модернизируемые по контракту 2015 года истребители Су-27СМ(3) должны были поступить для перевооружения второй эскадрильи 3-го смешанного авиационного полка (12 самолетов), а также для перевооружения сформированного в 2014 году в Крыму на аэродроме Бельбек 38-го истребительного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО (24 самолета).

В рамках реализации этого соглашения в мае 2015 года на КнААЗ для проведения модернизации были доставлены четыре истребителя Су-27С из состава все того же 3-го смешанного авиационного полка (серийные номера 34102, 36412, 36413 и 36514), а еще два истребителя Су-27 (серийные номера 33205 и 33206) для модернизации были тогда же перевезены на КнААЗ из "отстойника" АО "20-й авиационный ремонтный завод" (Санкт-Петербург, Пушкин).

Однако в дальнейшем программа модернизации строевых самолетов Су-27 по варианту Су-27СМ(3) была пересмотрена, и, видимо, кардинально сокращена. Новых отправок самолетов на КнААЗ для модернизации, по известным данным, не осуществлялось, а модернизация двух первых бортов (указанные предположительные серийные номера 36514 и 36413, получившие красные бортовые номера "68" и "69", ранее до модернизации имели красные бортовые номера "10" и "09") растянулась на два с половиной года и была завершена только теперь. Дальнейшие перспективы программы Су-27СМ(3) сейчас неизвестны.

Один из двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "69 красный", предположительный серийный номер 36413) при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 28.12.2017 (с) Андрей Нейман / vk.com

Один из двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "68 красный", предположительный серийный номер 36514) при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 28.12.2017 (с) Novo-Siberian spotter / t.me/novospotting