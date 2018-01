Рецензия "Defense News" на книгу "Elite Warriors"

Американское издание "Defense News" под заголовком "Elite Warriors": A refreshingly Eastern perspective on special forces" ("Детальный восточный взгляд на силы специального назначения") опубликовало рецензию Мэтью Боднера (Matthew Bodner) на изданную в США издательством East View Press подготовленную Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) книгу "Elite Warriors: Special Operations Forces From Around the World" (под редакцией Руслана Пухова и Christopher Marsh).

Напомним, что в книге "Elite Warriors: Special Operations Forces From Around the World" описана структура и боевое применение сил специальных операций (ССО) Алжира, Китая, Колумбии, Франции, Германии, Ирана, Израиля, Италии, Иордании, Польши, России, Сингапура, Турции и Украины. В книге также охарактеризованы вооружение и снаряжение бойцов ССО данных стран, методы комплектования и боевой подготовки.

МОСКВА. Адвокаты ядерного оружия любят указывать на его миротворческое значение. Часто они указывают, что после окончания Второй мировой войны не было большой войны между великими державами. Но, как показала история, конфликт остается регулярной стороной международных отношений. Изменяются только средства конфликта; и с 1980-х годов этот процесс ускорился.

Новая книга, написанная экспертами из Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Москве под названием "Elite Warriors: Special Operations Forces from Around the World", исследует один из этих ключевых меняющихся аспектов современной войны: распространение сил специальных операций в крупных и второстепенных державах по всему миру.

Выпущенная американским издательством East View Press под редакцией основателя ЦАСТ Руслана Пухова и редактора журнала "Special Operations Journal" и профессора Школы перспективных военных исследований армии США Кристофера Марша, книга "Elite Warriors" претендует на то, чтобы заполнить важный пробел в академической литературе о специальных операциях.

"Elite Warriors" представляет собой одну из самых широких аналитических работ ЦАСТ на сегодняшний день и одно из первых подобных исследований, посвященных силам специальных операций. Раньше российское объединение военных и политических аналитиков ЦАСТ сосредоточивалось на работах по одной конретной проблеме, как это видно из их книг "Brothers Armed: Military Aspects of the Crisis in Ukraine" о вооруженном конфликте на Украине, и "Red Star Rising" о военном развитии Китая.

В целом это легкое чтение, структурированное в 14 отдельных глав, каждая из которых посвящена силам специальных операций отдельной страны, хотя книга отходит от этого формата, чтобы представить усилия России по развитию своих таких сил в двух главах. В то время как "Elite Warriors" может быть и лишена обобщающего широкого изложения, он полезна в качестве справочника для поддержки дальнейших академических работ.

Каждая глава предлагает доступную разбивку по истории, организационным структурам и возможностям ведущих сил специальных операций мира. В книге представлены части, написанные некоторыми наиболее способными аналитиками ЦАСТ. К ним относятся главы, посвященные китайским, израильским, турецким, иранским силами специальных операций, а также глава о польских подразделениях сил специальных операций, написанная самим Пуховым.

Как отмечает Марш в своем вступительном слове к книге, тема сил специальных операций требует дальнейшего изучения в качестве потенциала, который "большинство государств развивают, многие государства имеют, и все государства желают". В попытке охарактеризовать основу этого исследования, Марш дает краткое изложение соответствующей теории реалистической школы международных отношений, которая свидетельствует о распространении военных потенциалов.

В порядке анализа Марш цитирует Кеннета Вальца, который предположил, что "государства склонны подражать успешной политике других государств".

Особый интерес для американских читателей, учитывая статус ЦАСТ как ведущего российского военного аналитического центра, представляют две главы, в которых подробно рассказывается о развитии современных российских сил специальных операций. Развитие Россией своих современных сил специальных операций является ключевым примером политики государства, повторяющего развитие сил специальных операций США с 1980-х годов.

Действительно, Кремль весьма конкретен в этом вопросе. Недавно Россия создала собственное командование сил специальных операций, что открыто заявлялось как ответ на соответствующее развитие в "ведущих державах мира". В первой из двух глав, посвященных России, Алексей Рамм рассматривает быстрое преобразование и развитие сил специальных операций России в прошедшие три года.

В последние годы российская военная реформа продемонстрировала несколько фальстартов и изменений направлений реформирования, но этот процесс был, пожалуй, наиболее бурным для сил спецназа, которые в 2008-2012 годах были значительно сокращены, - только для того, чтобы их состав был вновь кардинально пересмотрен новым министром обороны Сергеем Шойгу, занявшим эту должность в 2012 году. С 2013 года силы спецназа были снова переформированы.

Первая глава авторства Рамма о силах специальных операций России сосредоточена в основном на их новейшей истории и нынешнем составе. Вторая глава о российских силах специальных операций, автором которой является Алексей Никольский, дает более широкий исторический обзор развития этих сил в последние восемь лет и их участия в трех войнах.

В целом, эти две главы представляют собой, возможно, лучший англоязычный обзор сил специальных операций России на сегодня.

Остальная часть книги содержит не менее подробные обзоры усилий различных наций по развитию сил специального назначения. Всегда стоит читать работы русских ученых о таких странах, как Иран, например, с которыми Москва в целом более знакома, чем западные ученые. В конечном счете, главная ценность книги "Elite Warriors" состоит в том, что она является источником и стимулом для дальнейших исследований.