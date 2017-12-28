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Пакистан заказал китайский фрегат проекта 054А и ищет другие новые корабли

03.01.2018 bmpd.livejournal.com 120 0
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Как сообщило американское издание "Defense News" в статье Usman Ansari "Pakistan shops for warships to replace British frigates, modernize Navy", со ссылкой на информацию представителя ВМС Пакистана, пакистанский флот в июне 2017 года заключил контракт на постройку в КНР фрегата китайского проекта 054А, "с таким же вооружением и оборудованием, как и китайские корабли этого типа". Ведутся переговоры с китайской стороной о возможности заказа Пакистаном еще двух таких фрегатов.

29-й по счету фрегат проекта 054А, строящийся для ВМС НОАК и спущенный на воду 16.12.2017 на китайском судостроительном предприятии Hudong Shipyard объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае (с) HSH / ????

Пакистан испытывает острую необходимость в замене составляющих ядро пакистанского флота пяти бывших британских фрегатов типа Amazon (тип 21) постройки 1970-х годов, к настоящему времени полностью устаревших и изношенных (один фрегат уже списан).

В рамках другого направления поиска замены этим кораблям в конце ноября 2017 года с Турцией было подписано соглашение о возможности постройки для ВМС Пакистана четырех корветов турецкого проекта MILGEM, хотя переговоры по этому вопросу продолжаются. пока что даже не принято решение, будут ли все четыре корвета построены в Турции, или два в Турции, и два - в Пакистане.

Кроме того, запрос о возможности постройки двух корветов направлен Пакистаном американской судостроительной компании Swiftships [видимо, речь идет о рекламируемом Swiftships новом проекте 75-метрового малого корвета Swift Corvette - bmpd]. С американской стороной начаты переговоры по этому вопросу, но их прогресс зависит от получения одобрения со стороны американских властей, поскольку строительство предполагается в рамках американской межправительственной программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). В Конгрессе США сейчас продажи вооружения Пакистану сталкиваются с противодействием.

Ранее в 2009-2013 годах Пакистан получил четыре фрегата китайского экспортного проекта F-22P (три из которых были построены в КНР и один по лицензии в Карачи). Сообщается, что китайская сторона предлагала пакистанцам модифицированный вариант фрегата проекта F-22P, материалы по которому демонстрировались в 2016 году, однако пакистанский флот отклонил этот вариант и в итоге заказал фрегат проекта 054А по образцу кораблей ВМС НОАК.

Фоегаты проекта 054А (обозначение НАТО Jiangkai II) являются основными кораблями этого класса ВМС НОАК и строятся на двух верфях. С января 2008 года китайский флот ввел в свой состав 25 фрегатов проекта 054А, и еще четыре корабля находятся в настоящее время в достройке на плаву.

Изображение 75-метрового малого корвета проекта Swift Corvette разработки американской судостроительной компании Swiftships (с) Swiftships
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Пакистан
США
Турция
Продукция
F-22
Проекты
NATO
Проект-75

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