Колумбия купит у Испании подержанные Eurofighter Typhoon?

Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.

На портале Inquisitr опубликована статья Francisco Duarte «Colombia May Buy Used Eurofighter Typhoons From Spain», в которой говорится, что в настоящее время колумбийские военно-воздушные силы присматриваются к возможности купить у Испании бывшие в употреблении Eurofighter Typhoon. Ниже приводим перевод материала.

Если сделка состоится, то Колумбия будет первой страной в Латинской Америке, имеющей на вооружении подобные самолеты. Это также будет означать качественный скачок для Колумбийских ВВС – сейчас в качестве основного истребителя используются модернизированные IAI Kfir.

Подразумевается, что истребители будут принадлежать серии Tranche 2 и оснащены усовершенствованной ракетой «воздух-воздух» Meteor. На данный момент планируется приобрести количество самолетов, необходимое только для оснащения одного истребительного крыла.

Тем не менее рассматриваются и другие варианты модернизации Колумбийских ВВС.

Согласно GlobalSecurity.org, Богота рассматривает возможность приобретения широкого спектра самолетов, в основном подержанных (в целях экономии), в том числе Mirage 2000 и Rafale от французской компании Dassault, американские Lockheed-Martin F -16 и Boeing F/A-18, шведский Saab JAS-39 Gripen и даже российский Су-30. Рассматривались даже новые Typhoon из Великобритании. Хотя возможная сделка с испанцами — это лишь одна из многих возможных опций, конкретно этот вариант вполне реален на фоне необычайно хороших отношений между Мадридом и Боготой.

Но по мере того, как IAI Kfir устаревает, потребность в выборе делается более актуальной. В последние годы колумбийские Kfir страдают из-за многочисленных проблем, и несколько раз самолеты были прикованы к земле.

IAI Kfir– это израильский вариант французской семьи истребителей Mirage. Mirage 5 начался как вариант истребителя-бомбардировщика французского перехватчика Mirage III, разработанного для израильских ВВС в 1960-х годах. Однако изменения в политическом климате сорвали сделку. Mirage 5 стал успешным на мировом рынке, но Тель-Авив по-прежнему нуждался в истребителе. Израилю удалось заполучить чертежи и разработать собственную версию Nesher. Вскоре после этого Израиль начал улучшать модель, что привело к установке мощного двигателя General Electric J79. Итогом развития программы стал Kfir.

Оптимизированный под задачи штурмовика, Kfir вошел в состав израильских ВВС в 1976 году. Он также нашел несколько иностранных клиентов, включая ВМС США, которые использовали этот самолет в течение нескольких лет в качестве «самолета-агрессора» в летной школе Top Gun. Сделка по продаже Kfir в Колумбию была объявлена в 1988 году. В настоящее время в Боготе имеется 19 Kfir серий C.10 и C.12.

Возраст этих самолетов уже дает о себе знать, и только 2009-2015 гг. разбились пять машин. Рассматривается возможность просто продолжать модернизировать выжившие самолеты, но факт остается фактом: со временем их устаревание будет только усиливаться.

Именно поэтому колумбийские военно-воздушные силы ищут новый истребитель ПВО.

Typhoon — один из самых современных реактивных истребителей в мире, разработанный консорциумом компаний из Германии, Италии, Испании и Великобритании. В то время он был задуман как истребитель воздушного превосходства, но с тех пор адаптирован к другим ролям.

Принятие этого самолета на вооружение сделала бы Eurofighter Typhoon самым передовым самолетом в Южной Америке, сопоставимым только с будущими бразильскими Saab JAS-39E/F. Тем не менее Typhoon дорогой в обслуживании и применении, что может повлиять на интерес Боготы в долгосрочной перспективе.

Следует отметить тот факт, что Typhoonтакже был предложен Перу, хотя переговоры все еще продолжаются. Данный самолет также был частью тендера по замене устаревающих CF-18 ВВС Канады.

Более того, Typhoon завоевывает контракты в других регионах мира. Недавно Катар формализовал приобретение 24 единиц вдобавок к покупке Dassault Rafale и Boeing F-15, сообщает FlightGlobal.

Кроме того, минобороны Германии рассматривает использование такого типа, чтобы заменить 85 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado после вывода их из эксплуатации в 2025 г.

Согласно Reuters, американский истребитель Lockheed-Martin F-35 был признан руководителем Люфтваффе наиболее подходящим для этой роли, но правительство Германии, похоже, отходит от идеи закупки F-35, учитывая улучшенные отношения с Францией.

Данный контракт был бы важен для консорциума Eurofighter, так как он бы гарантировал загрузку производственных мощностей и связанных с ними рабочих мест.