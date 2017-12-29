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Разработка в США недорогой авиационной крылатой ракеты Gray Wolf

03.01.2018 bmpd.livejournal.com 143 0
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Министерство обороны США 18 и 20 декабря 2017 года выдало отдельные контракты стоимостью по 110 млн долл каждый от лица Исследовательской лаборатории ВВС США (US Air Force Research Laboratory - AFRL) корпорациям Lockheed Martin и Northrop Grumman соответственно на первую стадию разработки на конкурсной основе перспективной недорогой авиационной крылатой ракеты под условным обозначением Gray Wolf.

Концептуальное предложение перспективной авиационной крылатой ракеты Gray Wolf корпорации Lockheed Martin (с) Lockheed Martin

Контракты выданы на основе выпущенных AFRL в марте 2017 года требований по "проектированию, разработке, изготовлению и испытаниям" прототипов недорогих дозвуковых авиационных крылатых ракет, которые должны использовать развитые сетецентрические технологии взаимодействия для борьбы с "интегрированными угрозами ПВО противника в условиях сильного противодействия". Таким образом главным назначением данных ракет является уничтожение систем ПВО противника. Ракеты должны сетецентрически взаимодействовать с другими образцами вооружения для совместного массированного применения, взаимной выдачи целеуказания, и т.д.

Программа Gray Wolf должна включать четыре стадии "спирального развития" и должна дать возможность оценить решения, использующие открытую архитектуру и модульную компоновку, позволяющие быстро создавать опытные образцы и совершенствовать их в "спиральном развитии". Ракеты должны решать задачи не только поражения целей, но и наблюдения и разведки, радиотехнической разведки и РЭБ.

На конкурс AFRL по данной программе свои предложения представили семь американских компаний, из которых были выбраны проекты двух вышеуказанных. По выданным контрактам первой стадии, Lockheed Martin и Northrop Grumman должны к концу 2022 и концу 2024 года, соответственно, осуществить разработку и испытания прототипов своих ракет по данной теме. Ранее по бюджету 2017 года обе корпорации получили по 3 млн долл на начальную стадию НИР по этой программе.

Иcпытания ракет Gray Wolf первой стадии должны проводиться с истребителей Lockheed Martin F-16. В последующем ракета должна быть интегрирована в состав вооружения самолетов F-35, F-15, F-18, B-1, B-2 и B-52.
29.12.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-15
F-16
F-18
F-35
Компании
AFRL
Lockheed-Martin
Northrop Grumman

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