Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракетный комплекс Club-T

03.01.2018 bmpd.livejournal.com 172 0
0
Понравилась новость?
 +1

Как сообщает журнал "Jane's Missiles & Rockets" в статье James Bingham "Novator reveals new Club system, missile and range details" , на прошедшей в декабре 2017 года в Кувейте международной оборонно-космической выставке Gulf Defence & Aerospace российское АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имени Л.В. Люльева" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") впервые представило новый наземный подвижный вариант своего ракетного комплекса Сlub (экспортный вариант комплекса "Калибр"), обозначаемый Club-T.

Модель самоходной пусковой установки ракетного комплекса Club-T с шестью крылатыми ракетами 3М14Э1 разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имени Л.В. Люльева" в экспозиции выставки Gulf Defence & Aerospace в Кувейте, декабрь 2017 года (с) James Bingham / Jane's

В отличие от впервые продемонстрированного на авиасалоне МАКС-2007 схожего наземного подвижного комплекса Club-M (оснащавшегося противокорабельными ракетами типов 3М54КЭ и 3М54КЭ1 и крылатыми ракетами 3М14КЭ), комплекс Club-T в нынешнем исполнении предназначен только для применения модифицированных крылатых ракет для поражения наземных целей 3М14Э1. Соответственно, из комплекса удалены средства целеуказания с соответствующей машиной, и оставлены только автономные самоходные пусковые установки на шасси МЗКТ-7930 с колесной формулой 8х8, на каждой из которых размещается шесть транспортно-пусковых контейнеров с крылатыми ракетами 3М14Э1.

Чем конкретно крылатая ракета версии 3М14Э1 отличается от ранее демонстрировавшейся ракеты 3М14Э/КЭ, не раскрывается. Хотя официально ОКБ "Новатор" заявляет дальность полета ракеты 3М14Э1 в 275 км, однако руководитель отдела внешних связей "Новатора" Михаил Пахомов подтвердил на выставке в Кувейте, что дальность может быть увеличена до более чем 300 км, что выйдет за лимиты Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Масса боевой части ракеты в соответствии с лимитами РКРТ заявлена в 450 кг.

Сообщается, что запуск крылатых ракет с пусковой установки Club-T может быть произведен в течении 15 минут с момента развертывания, запуск ракет производится с интервалом 5-10 секунд.

Пахомов заявил, что близки к завершению работы по интеграции в состав комплекса Club-T противокорабельных ракет 3М54Э и 3М54Э1 (как можно понять, их применение предполагается по данным внешнего целеуказания).

Также ОКБ "Новатор" на выставке в Кувейте представило материалы по новой версии крылатой ракеты 3М14Э морского базирования, обозначенной 3М14ТЛЭ и предназначенной для подводного запуска из вертикальных пусковых установок подводных лодок (комплекса Сlub-S).

Комментарий bmpd. Предположительно, самоходные пусковые установки комплекса Club-T являются аналогом тех самых вызывающих кампанию нападок со стороны США якобы "удлиненных" пусковых установок варианта комплекса "Искандер-М" с пресловутыми крылатыми ракетами 9М729, по мнению американской стороны будто бы нарушающими условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Россия
США
Продукция
3М-54
3М-54Э/ТЭ
3М-54Э1/ТЭ1
9М729
Club-M
CLUB-T
Искандер
Компании
Алмаз-Антей
Новатор ОКБ
Проекты
Калибр КР
МАКС-20XX
РСМД

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 05:36
  • 1
Начало строительства нового судостроительного комплекса на Северной верфи
  • 03.01 05:33
  • 176
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 03.01 04:48
  • 3
"Коронный" номер
  • 03.01 04:15
  • 8
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
  • 03.01 02:09
  • 41
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 03.01 01:45
  • 13
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 03.01 01:45
  • 96
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 02.01 22:14
  • 441
Претензии к администрации сайта
  • 02.01 21:52
  • 1198
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 21:31
  • 14
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 02.01 16:55
  • 427
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 16:13
  • 38
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 02.01 15:14
  • 80
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 02.01 02:12
  • 279
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 01.01 23:54
  • 1
Опыт боевых действий в Сирии внедрен в подготовку снайперов ЦВО (видео)
другие обсуждаемые темы