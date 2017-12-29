Ракетный комплекс Club-T

Как сообщает журнал "Jane's Missiles & Rockets" в статье James Bingham "Novator reveals new Club system, missile and range details" , на прошедшей в декабре 2017 года в Кувейте международной оборонно-космической выставке Gulf Defence & Aerospace российское АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имени Л.В. Люльева" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") впервые представило новый наземный подвижный вариант своего ракетного комплекса Сlub (экспортный вариант комплекса "Калибр"), обозначаемый Club-T.

Модель самоходной пусковой установки ракетного комплекса Club-T с шестью крылатыми ракетами 3М14Э1 разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имени Л.В. Люльева" в экспозиции выставки Gulf Defence & Aerospace в Кувейте, декабрь 2017 года (с) James Bingham / Jane's

В отличие от впервые продемонстрированного на авиасалоне МАКС-2007 схожего наземного подвижного комплекса Club-M (оснащавшегося противокорабельными ракетами типов 3М54КЭ и 3М54КЭ1 и крылатыми ракетами 3М14КЭ), комплекс Club-T в нынешнем исполнении предназначен только для применения модифицированных крылатых ракет для поражения наземных целей 3М14Э1. Соответственно, из комплекса удалены средства целеуказания с соответствующей машиной, и оставлены только автономные самоходные пусковые установки на шасси МЗКТ-7930 с колесной формулой 8х8, на каждой из которых размещается шесть транспортно-пусковых контейнеров с крылатыми ракетами 3М14Э1.

Чем конкретно крылатая ракета версии 3М14Э1 отличается от ранее демонстрировавшейся ракеты 3М14Э/КЭ, не раскрывается. Хотя официально ОКБ "Новатор" заявляет дальность полета ракеты 3М14Э1 в 275 км, однако руководитель отдела внешних связей "Новатора" Михаил Пахомов подтвердил на выставке в Кувейте, что дальность может быть увеличена до более чем 300 км, что выйдет за лимиты Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Масса боевой части ракеты в соответствии с лимитами РКРТ заявлена в 450 кг.

Сообщается, что запуск крылатых ракет с пусковой установки Club-T может быть произведен в течении 15 минут с момента развертывания, запуск ракет производится с интервалом 5-10 секунд.

Пахомов заявил, что близки к завершению работы по интеграции в состав комплекса Club-T противокорабельных ракет 3М54Э и 3М54Э1 (как можно понять, их применение предполагается по данным внешнего целеуказания).

Также ОКБ "Новатор" на выставке в Кувейте представило материалы по новой версии крылатой ракеты 3М14Э морского базирования, обозначенной 3М14ТЛЭ и предназначенной для подводного запуска из вертикальных пусковых установок подводных лодок (комплекса Сlub-S).

Комментарий bmpd. Предположительно, самоходные пусковые установки комплекса Club-T являются аналогом тех самых вызывающих кампанию нападок со стороны США якобы "удлиненных" пусковых установок варианта комплекса "Искандер-М" с пресловутыми крылатыми ракетами 9М729, по мнению американской стороны будто бы нарушающими условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.