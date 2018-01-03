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Начало строительства нового судостроительного комплекса на Северной верфи

03.01.2018 bmpd.livejournal.com 147 1
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ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
Схема нового судостроительного комплекса на территории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь".
Источник: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Как сообщило в своем пресс-релизе ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", в рамках исполнения первого этапа проекта "Новый судостроительный комплекс" Северная верфь (входит в АО ОСК) и ОАО "Метрострой" подписали контракт на строительство стапельной площадки и эллинга. Новый комплекс позволит Северной верфи строить крупнотоннажные суда и корабли.

По условиям контракта Метрострой построит стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250м х 140м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года.

На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства Верфи.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев пояснил: "Источниками финансирования стали средства Объединенной судостроительной корпорации и Федеральной целевой программы". Он подчеркнул, что новый комплекс позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн. Это расширит линейку производимой на заводе продукции до фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров.

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров сообщил, что метростроевцы уже вышли на строительную площадку. Сейчас на ней обустраивается строительный городок, проходят испытания пробных кустов свай. Параллельно Метрострой ведет переговоры с поставщикам материалов и оборудования, размещает заказы на изготовление металлоконструкций, разрабатывает логистические схемы поставок.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Северная верфь

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
173
№1
03.01.2018 05:36
Авианосец не построишь.
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