Начался третий этап летных испытаний авиадвигателя ПД-14
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Опытный двигатель ПД-14 №100-07 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Источник: АО "ОДК"
Согласно пресс-релизу АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", компания приступила к третьему этапу летных испытаний российского гражданского авиационного двигателя пятого поколения ПД-14.
ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.
Летные испытания ПД-14 проводятся в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ
в ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский, Московская обл.). Ранее, в течение 2015-2017 гг., состоялись первый и второй этапы летных испытаний во всем диапазоне высот, скоростей полета и режимов работы двигателя. По их результатам была подтверждена работоспособность ПД-14 и его систем в условиях, приближенных эксплуатации.
Третий этап летных испытаний проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух "предсертификационных" ("инженерных") этапов. Далее последует получение Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
В составе самолета Ил-76ЛЛ испытывается двигатель, изготовленный по типовой конструкции (серийного облика).
Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14
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29.12.2017
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