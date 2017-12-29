Военные зарплаты и пенсии трижды проиндексируют на 4% в 2018-2020 годах



Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Средняя зарплата лейтенанта, командира взвода с начала 2018 года составит 66,1 тыс. рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Принято решение об индексации денежного довольствия военнослужащих и пенсий военным пенсионерам в 2018-2020 годах, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

"Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года. Каждый раз на 4%", - уточнила она.

"В бюджете расходы в 18 млрд рублей, 22,6 млрд и 41,2 млрд предусмотрены, все нормативные документы разработаны", - сказала она.

"Таким образом, с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тыс. рублей, что примерно на 2,5 тыс. рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году", - отметила замминистра.

По ее словам, для офицера уровня командира батальона (подполковник) прибавка составит примерно 3,4 тыс. рублей (вместо 85,3 тыс. рублей станет 88,7 тыс. рублей).

Рост пенсий для офицеров уровня командира батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018-2020 годах.