В ЦВО поступила партия полноприводных КамАЗов "Мустанг"



Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 29 декабря. Партия из 30 полноприводных КамАЗов семейства "Мустанг" поступила по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа.

Машины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале.

КамАЗ-53501 "Мустанг" предназначен для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеет грузоподъемность 10 т и способен буксировать прицепы до 12 т в условиях бездорожья.

Автомобиль получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Применение "Мустангов" позволило сократить время доставки личного состава и грузов при выполнении учебно-боевых задач.

Ранее, в апреле 2017 года, на вооружение танковой дивизии поступили около 40 армейских грузовиков Урал-4320 последней модификации производства Миасского автозавода, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.