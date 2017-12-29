В ЦВО поступила партия полноприводных КамАЗов "Мустанг"
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Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
ЦАМТО, 29 декабря. Партия из 30 полноприводных КамАЗов семейства "Мустанг" поступила по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа.
Машины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале.
КамАЗ-53501 "Мустанг" предназначен для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеет грузоподъемность 10 т и способен буксировать прицепы до 12 т в условиях бездорожья.
Автомобиль получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.
Применение "Мустангов" позволило сократить время доставки личного состава и грузов при выполнении учебно-боевых задач.
Ранее, в апреле 2017 года, на вооружение танковой дивизии поступили около 40 армейских грузовиков Урал-4320 последней модификации производства Миасского автозавода, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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29.12.2017
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