Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам ЗРС С-400



Зенитно-ракетный комплекс С-400.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

ЦАМТО, 29 декабря. Россия и Турция 29 декабря в Анкаре подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРС С-400, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал TRT.

Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с российской делегацией сообщил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.

Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара и Москва полностью согласовали контракт по закупке четырех дивизионов ЗРС С-400.

Со своей стороны, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что Турция приобретет у России четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд. долл., при этом 55% от суммы контракта – российские кредитные средства, напоминает агентство.