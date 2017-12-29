Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам ЗРС С-400
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Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ЦАМТО, 29 декабря. Россия и Турция 29 декабря в Анкаре подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРС С-400, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал TRT.
Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с российской делегацией сообщил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.
Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара и Москва полностью согласовали контракт по закупке четырех дивизионов ЗРС С-400.
Со своей стороны, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что Турция приобретет у России четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд. долл., при этом 55% от суммы контракта – российские кредитные средства, напоминает агентство.
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29.12.2017
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