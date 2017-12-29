Министр обороны Болгарии исключил привлечение посредников к ремонту МиГ-29



Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").

Источник: Александр Младенов Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").Источник: Александр Младенов

ЦАМТО, 29 декабря. Заместитель премьер-министра и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов категорически отверг возможность привлечения посредников к реализации программы ремонта истребителей ВВС страны.

Единственным возможным вариантом названы прямые переговоры и заключение контракта с производителем.

Как сообщает Novinite.bg со ссылкой на заявление министра Национальному телевидению Болгарии, посредников при ремонте истребителей не будет. Планируется проведение прямых переговоров с РСК "МиГ".

Отныне, по его словам, "какие бы цифры (по ремонту) посредниками не назывались, они не пройдут".По его словам, в Болгарии действуют законы, которые могут остановить любые государственные закупки. Это вынуждает внести поправки в "Закон о государственных закупках", особенно когда речь идет о национальной безопасности. В этой связи К.Каракачанов отметил, что "государство несет потери, потому что позволяет кому угодно подавать апелляции".

Так, поданная в Комиссию по защите конкуренции (КЗК) жалоба на намерение заключить контракт с РСК "МиГ" была подписана "непонятно кем" в отсутствии документа, подтверждающего его право подписи. Перевод на болгарский язык, как того требует закон, также отсутствовал. Но даже с такими официально признанными недостатками КЗК обязана предоставить заявителю три рабочих дня на их устранение. Эти 3 дня заканчиваются 2 января. По этой причине Министерство обороны не может использовать выделенные правительством 19 млн. левов для ремонта истребителей. По словам министра, проблема должна быть решена к середине февраля.

К.Каракачанов также прокомментировал ситуацию с ремонтом самолетов ВТА C-27J "Спартан", заявив, что процедура полностью зависит от итальянского подрядчика в соответствии с контрактами 2004-2005 гг. Правительство попыталось договориться, но в ответ получило предложение с завышенной стоимостью. Несмотря на истечение срока действия соглашения о техническом обслуживании, переговоры были продолжены. В итоге министерству удалось уменьшить стоимость предложения по обслуживанию самолетов "Спартан".