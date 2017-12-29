Замминистра обороны РФ и посол Франции обсудили отношения России и НАТО
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Флаги России и Франции.
Отмечается, что Александр Фомин и Сильви-Аньес Берманн рассмотрели перспективы возобновления двустороннего сотрудничества оборонных ведомств
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с французским послом Сильви-Аньес Берманн на встрече в Москве отношения России и НАТО, а также перспективы сотрудничества оборонных ведомств РФ и Франции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Стороны обменялись также мнениями об отношениях Россия - НАТО с акцентом на возможные направления российско-натовского взаимодействия по военной линии.
"Рассмотрены перспективы возобновления двустороннего сотрудничества оборонных ведомств", - сообщается в пресс-релизе.
Фомин проинформировал посла о российских оценках ситуации в Сирии и отметил, что при поддержке Воздушно-космических сил России Вооруженные силы арабской республики завершили разгром террористических формирований на сирийской земле.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации акцентировал внимание на предпринимаемых российской стороной усилиях по оказанию гуманитарного содействия сирийскому народу. Госпожа Берманн была проинформирована о российской инициативе, поддержанной другими странами-гарантами астанинского процесса, по проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавили в ведомстве.
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29.12.2017
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