Связь со спутником "Ангосат" восстановлена
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Спутник Анголы AngoSat-1.
Источник: Роскосмос / YouTube
Как сообщили в РКК "Энергия", все бортовые системы аппарата работают нормально
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Связь со спутником "Ангосат" восстановлена, телеметрия показывает, что системы аппарата работают нормально. Об этом говорится в официальном пресс-релизе РКК "Энергия".
"Специалисты РКК "Энергия" получили телеметрическую информацию с космического аппарата "Ангосат", запущенного 26 декабря ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с космодрома Байконур. Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме", - говорится в сообщении.
О том, что специалистам удалось восстановить связь и со спутника поступает телеметрия, вечером в четверг сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Ангосат" был запущен 26 декабря ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Этап работы средств выведения (ракеты и "разгонника") прошел полностью штатно, аппарат был успешно выведен на целевую орбиту в 06:54 мск, с ним поддерживалась устойчивая связь. Однако позднее она пропала. Как сообщил ТАСС другой источник в отрасли, от спутника перестали поступать сигналы на этапе раскрытия панелей его солнечных батарей.
Специалисты РКК "Энергия" более суток работали над возобновлением связи. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен вечером 27 декабря.
По словам источника в ракетно-космической отрасли, причиной временной потери связи со спутником могли стать проблемы с зарядом аккумуляторов "Ангосата".
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29.12.2017
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