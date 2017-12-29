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Рогозин поздравил посла Анголы в РФ с успешным запуском первого спутника связи

03.01.2018 ТАСС 151 0
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вице-премьер РФ надеется, что запуск объекта станет важным шагом в дальнейшем сотрудничестве государств в сфере высоких технологий и космоса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Анголы в России Жоакима Аугушто де Лемуша с успешным запуском первого ангольского спутника связи и выразил надежду, что это событие станет важным шагом в двустороннем сотрудничестве в сфере высоких технологий и космоса.

"Поздравляю вас с успешным запуском первого национального спутника связи Анголы. Выражаю искреннюю надежду, что столь значимое событие станет важным шагом в дальнейшем плодотворном сотрудничестве наших государств в сфере высоких технологий и космоса. Желаю вам здоровья и успехов в Новом году!" - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

"Ангосат" был запущен в среду, 26 декабря, ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Этап работы средств выведения (ракеты и "разгонника") прошел полностью штатно, аппарат был успешно выведен на целевую орбиту в 06:54 мск, с ним поддерживалась устойчивая связь. Однако позднее она пропала. Как сообщил ТАСС источник в отрасли, от спутника перестали поступать сигналы на этапе раскрытия панелей его солнечных батарей.

Специалисты РКК "Энергия" более суток работали над возобновлением связи. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен вечером в четверг, 27 декабря.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, причиной временной потери связи со спутником могли стать проблемы с зарядом аккумуляторов "Ангосата".

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ангола
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур

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