Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила мотострелкам в Оренбуржье
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Танки Т-72Б3.
Источник: © Минобороны РФ
Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Партия из 16 модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение мотострелковой бригады в Оренбургской области.
Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"2-ю гвардейскую общевойсковую армию усилили 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3. Они поступили в рамках перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области", - сказали в пресс-службе.
В округе уточнили, что на модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.
Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.
Танк также оборудован прицелом "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели, тепловизором, метеодатчиком и современным баллистическим вычислителем.
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29.12.2017
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