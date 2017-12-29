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Российские военные помогли эвакуировать более ста человек из Восточной Гуты

03.01.2018 ТАСС 78 0
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Источник: © SANA via AP

Больные и раненые сирийцы доставлены в медицинские учреждения Дамаска

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /СИРИЯ/, 29 декабря. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии помогли вывезти 111 человек из Восточной Гуты в рамках первой гуманитарной эвакуации тяжело больных и пленных из подконтрольных оппозиции районов.

В их числе из Восточной Гуты эвакуировано 29 тяжело больных, сопровождающие их лица, а также 31 заложник, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Последний, третий этап гуманитарной акции завершился в ночь с 28 на 29 декабря. Международный комитет Красного Креста и Сирийский арабский Красный Полумесяц вывезли тяжело больных и заложников под контролем сирийской армии и российских военных из Центра примирения. Гуманитарный конвой прибыл на территорию, которую контролируют правительственные войска, через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин. Безопасность движения на этом пункте обеспечивает российская военная полиция. Все вывезенные из Восточной Гуты сирийцы доставлены в медицинские учреждения Дамаска.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Данную зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования "Джейш аль-Ислам".

Выводу людей из этой зоны предшествовали долгие переговоры между правительством Сирии и лидерами группировки. Ключевую роль в переговорах сыграли российские военные из ЦПВС: они выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.

С окончанием военной кампании в Сирии на передний план выходит работа над мирным урегулированием конфликта сирийского правительства с умеренной оппозицией, вооруженные формирования которой сейчас изолированы в четырех зонах деэскалации. Джейш аль-Ислам - одна из таких группировок, которая воевала как против правительственных войск, так и против боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).

Cотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сейчас основные усилия российских военных сконцентрированы на помощи возвращающимся в свои дома беженцам и выводе гражданских лиц из зон деэскалации.

Представители Центра примирения регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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