Танкисты Балтийского флота на учениях уничтожили бронетехнику условного противника
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Танки Т-72Б на военных учениях в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
Стрельбы выполнялись из оружий танков Т-72 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов
КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота провели контрольные стрельбы по бронетехнике условного противника на полигоне Правдинский в Калининградской области, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"Боевые стрельбы выполнялись из орудий танков Т-72 штатным 125-мм снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составляла около 2000 м, дистанция ведения огня в движении - 700 м", - сказал он.
Мишени, имитирующие бронетехнику условного противника, появлялись в зоне видимости танкистов на 60 секунд, их поражение усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.
Во время стрельб, в которых было задействовано порядка 500 военных и больше 30 единиц военной и специальной техники, экипажами танков было израсходовано около 200 снарядов. Кроме того, стрельбы велись по воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов "Утес", установленных на бронемашинах.
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28.12.2017
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