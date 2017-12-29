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В Ираке заметили гибрид "Хамви" с российским ПТРК "Корнет"

03.01.2018 РИА Новости 145 0
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Военнослужащий армии Кувейта возле переносного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Э на выставке Gulf Defence &amp; Aerospace-2017 в Эль-Кувей
Военнослужащий армии Кувейта возле переносного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Э на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте. 12 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Иракские военные установили на американский броневик "Хамви" российский противотанковый комплекс "Корнет-Э". Фотографии гибрида появились в Twitter.


Американский броневик "Хамви" с российским ПТРК "Корнет".
Источник: static.life.ru


На снимке заметно, что пусковые установки смонтированы на крыше машины, во вращающихся туррелях, вместо крупнокалиберных пулеметов Браунинг М2, характерных для стандартной комплектации "Хамви".

ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - до 5,5 км.

Установку не раз замечали на Ближнем Востоке. В частности, этот комплекс российского производства использовался против боевиков ИГ* в Ираке, обладают оружием и турецкие военные. Аналогичную гибридную установку видели в боях под Мосулом.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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Турция
Продукция
HMMWV
Корнет
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