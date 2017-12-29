В Ираке заметили гибрид "Хамви" с российским ПТРК "Корнет"



Военнослужащий армии Кувейта возле переносного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Э на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте. 12 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Александр Мельников Военнослужащий армии Кувейта возле переносного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Э на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте. 12 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Иракские военные установили на американский броневик "Хамви" российский противотанковый комплекс "Корнет-Э". Фотографии гибрида появились в Twitter.

Американский броневик "Хамви" с российским ПТРК "Корнет". Источник: static.life.ru

На снимке заметно, что пусковые установки смонтированы на крыше машины, во вращающихся туррелях, вместо крупнокалиберных пулеметов Браунинг М2, характерных для стандартной комплектации "Хамви".

ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - до 5,5 км.

Установку не раз замечали на Ближнем Востоке. В частности, этот комплекс российского производства использовался против боевиков ИГ* в Ираке, обладают оружием и турецкие военные. Аналогичную гибридную установку видели в боях под Мосулом.