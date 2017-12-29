На ТОФ прошла комплексная тренировка по антитеррору
|
|
Тихоокеансий флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Комплексная тренировка подразделений антитеррора прошла в соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота в преддверие праздничных дней, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.
"В ходе первого этапа военнослужащие в составе штатного отделения выполнили огневые упражнения из стрелкового оружия и гранатомётов по движущимся мишеням, находящимся на различном удалении. Тактический этап состоял в обнаружении и задержании условных диверсантов при их попытке проникновения на охраняемые объекты", - говорится в сообщении.
Группы антитеррора заблокировали захваченные условными террористами контрольные пункты и технические объекты.
Тренировка прошла для поддержания постоянной готовности подразделений антитеррора.
|
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.12.2017 На противодиверсионном катере Тихоокеанского флота торжественно поднят Андреевский флаг
29.12.2017 "Адмирал Пантелеев" провел тренировку в Южно-Китайском море
29.12.2017 На Камчатке на новом противодиверсионном катере "Грачонок" подняли Андреевский флаг
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
27.12.2017 Совершенная боеголовка: Россия готовится пробить ПРО США
27.12.2017 Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложили в Петербурге
27.12.2017 В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Яков Баляев"
27.12.2017 Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложат в Петербурге