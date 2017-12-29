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Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями

03.01.2018 РИА Новости 147 0
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Во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото
Во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все строящиеся в России фрегаты в течение двух лет будут оснащены российскими двигателями, разрабатываемыми предприятием "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ранее глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" Эдуард Ефимов, на котором строятся фрегаты проекта 11356, Эдуард Ефимов заявил, что судьба второй тройки кораблей "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства либо иного решения заказчика. Такая же ситуация складывается и с фрегатами проекта 22350.

"В настоящее время ПАО "ОДК-Сатурн" реализованы три опытно-конструкторских работы - по созданию двигателей различной мощности для Военно-морского флота. В ближайшие два года предстоит выполнить обязательства по поставке серийных дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов", - сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук заявил журналистам, что три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту.

Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ РФ вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов - "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".
29.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Компании
ОДК УК
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
22350
ЧФ

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