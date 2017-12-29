Осенью в российскую армию призвали 134 тысячи человек
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Призывник держит на ладони погоны. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В ходе осеннего призыва в российскую армию были призваны 134 тысячи человек, среди них 2,4 тысячи крымчан, заявил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда", официальному печатному органу Минобороны РФ.
"В Вооружённые Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек. 2,4 тысячи из них - крымчане, призыв которых проводится уже третий год", - приводит издание слова Бурдинского.
Кроме того, он отметил, что, как и ранее, призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек.
"Двенадцатого декабря со сборных пунктов субъектов Российской Федерации состоялась отправка в эти подразделения, и более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки", - подчеркнул Бурдинский.
Также он добавил, что в ходе призыва были пополнены и спортивные роты: осенью в эти подразделения были направлены 180 человек.
Бурдинский отметил, что с каждым годом число уклонистов от военной службы падает, подчеркнув, что это "результат серьёзной работы…, которая проводится с допризывной молодёжью на всех уровнях".
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29.12.2017
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