Осенью в российскую армию призвали 134 тысячи человек



Призывник держит на ладони погоны. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Призывник держит на ладони погоны. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В ходе осеннего призыва в российскую армию были призваны 134 тысячи человек, среди них 2,4 тысячи крымчан, заявил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда", официальному печатному органу Минобороны РФ.

"В Вооружённые Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек. 2,4 тысячи из них - крымчане, призыв которых проводится уже третий год", - приводит издание слова Бурдинского.

Кроме того, он отметил, что, как и ранее, призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек.

"Двенадцатого декабря со сборных пунктов субъектов Российской Федерации состоялась отправка в эти подразделения, и более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки", - подчеркнул Бурдинский.

Также он добавил, что в ходе призыва были пополнены и спортивные роты: осенью в эти подразделения были направлены 180 человек.

Бурдинский отметил, что с каждым годом число уклонистов от военной службы падает, подчеркнув, что это "результат серьёзной работы…, которая проводится с допризывной молодёжью на всех уровнях".