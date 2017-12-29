Минобороны рассказало об оснащенности военных современным оружием
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Российские штурмовики ВКС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Оснащенность Воздушно-космических сил (ВКС) России современным вооружением достигла в 2017 году 73%, Военно-морского флота (ВМФ) - 53%, сообщила в пятницу газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны.
Оснащенность сухопутных войск современным вооружением достигла 45%, а сил ядерного сдерживания - 79%. Кроме того, отмечается, что в целом в армии и флоте на долю современного оружия приходится 59%.
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29.12.2017
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