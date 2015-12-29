В РФ разработают реактивную систему залпового огня нового поколения



Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.

Источник: www.splav.ru Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.Источник: www.splav.ru

Тульские конструкторы приступили к разработкам новой реактивной системы залпового огня. Она по своим возможностям должна превзойти РСЗО "Торнадо-С", которая одним залпом поражает территорию площадью в десять футбольных полей.

Проект, в рамках которого ведутся опытно-конструкторские работы, получил название "Прорыв".

"Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы",- заявил главный конструктор тульского НПО "Сплав" Борис Белобрагин.

Отметим, что информации о том, каким будет новое оружие, практически нет. Однако военные эксперты предполагают, что новая РСЗО будет более дальнобойной, чем "Торнадо-С", 300-милиметровые реактивные снаряды которого летят на расстояние до 90 километров. Повышение дальности возможно за счет облегчения корпуса снаряда, совершенствования его аэродинамических свойств и применения новых видов топлива для ракет.

"Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы" - заявил ранее генеральный директор НПО "СПЛАВ" Владимир Лепин.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что российские реактивные системы залпового огня превосходят зарубежные аналоги по многим параметрам.

"Особенно стоит отметить создание управляемых ракетных боеприпасов, которые должны будут убрать главный недостаток РСЗО - малую точность. Корректируемые снаряды нового поколения с индивидуальной системой наведения позволят отнести РСЗО уже к разряду высокоточного оружия", - рассказал RT Мураховский.

Кстати, принятая на вооружение система "Торнадо-С" может стрелять снарядами с беспилотным летательным аппаратом в боевой части, способным осуществлять разведку после запуска. Кроме того, "Торнадо-С" прошла испытание в Сирии, где одним залпом сметала все цели на площади 67 гектаров. В отличие от "Смерча", новая система полностью автономна и обеспечивает работу расчета без необходимости выхода из кабины. На огневой позиции боевая машина находится несколько минут, а после выполнения задачи, не дожидаясь попадания снарядов по цели, она может менять место дислокации.

Николай Грищенко