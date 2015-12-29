Видео: Полуторатонная бомба уничтожила в Сирии бункер боевиков



Взрыв полуторатонной авиабомбы КАБ-1500.

Источник: rg.ru Взрыв полуторатонной авиабомбы КАБ-1500.Источник: rg.ru

В интернете появилось видео попадания полуторатонной авиабомбы КАБ-1500 в подземный бункер террористов в Сирии.

Как сообщает портал topwar.ru, в уничтоженном объекте находились американские противотанковые ракетные комплексы TOW.

На видео показано, как авиабомба попадает в цель, после чего раздается мощный взрыв, и к небу поднимаются густые клубы дыма и пыли.

Российская авиабомба КАБ-1500 имеет систему лазерного, теле- и гиросамонаведения. Она пробивает три метра железобетона или 20 метров грунта. Масса авиабомбы составляет около 1500 килограммов, а длина – примерно 4,4 метра.

Такие бомбы могут сбрасываться с высоты до восьми километров. При этом точность попадание составляет до четырех метров.

Руслан Мельников