Новый дивизионный комплект С-400 заступит на дежурство в Крыму 12 января



Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, сообщается на сайте Минобороны России.

"12.01.2018 - Заступление на боевое дежурство в Республике Крым нового дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (Севастополь)", - говорится в сообщении.