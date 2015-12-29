Новый дивизионный комплект С-400 заступит на дежурство в Крыму 12 января
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, сообщается на сайте Минобороны России.
"12.01.2018 - Заступление на боевое дежурство в Республике Крым нового дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (Севастополь)", - говорится в сообщении.
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28.12.2017
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