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США продолжают модернизацию торпеды Mk 48

29.12.2017 Военное обозрение 130 0
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Военно-морские силы США вернулись к разработке новой версии торпеды Mk 48, как ожидается еще более дальнойбойной и смертоносной. Несколько лет назад ее производство было приостановлено, однако с недавнего времени стало известно, что торпеда получит модернизированную электронику, сообщает We are mighty

http://army-news.ru/

Торпеды "Gould Mark 48" были разработаны для поражения надводных целей и скоростных подводных лодок. Используют активную и пассивную систему самонаведения. Также эти торпеды оборудованы системой многократной атаки, которая применяется при потере цели. Торпеда самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели.

На данный момент основными модификациями этой торпеды являются 6-я версия, получившая новый компьютер и 7-я версия с новой широкополосной гидроакустической системой. Шестая версия была разработана в 2008 году, и с тех пор изменений в торпеды не вносилось.

В настоящее время компания Lockheed работает над модернизацией торпеды Mk 48 Mod 6 и Mod 7. Модификации оружия улучшают акустический приемник, заменяют аппаратное обеспечение управления и управления обновленной технологией, увеличивают объем памяти и улучшают производительность процессора, чтобы справиться с расширенными требованиями к программному обеспечению, необходимым для повышения эффективности торпед.
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Mk.48
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ

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