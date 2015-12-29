США продолжают модернизацию торпеды Mk 48
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Военно-морские силы США вернулись к разработке новой версии торпеды Mk 48, как ожидается еще более дальнойбойной и смертоносной. Несколько лет назад ее производство было приостановлено, однако с недавнего времени стало известно, что торпеда получит модернизированную электронику, сообщает We are mighty
http://army-news.ru/
Торпеды "Gould Mark 48" были разработаны для поражения надводных целей и скоростных подводных лодок. Используют активную и пассивную систему самонаведения. Также эти торпеды оборудованы системой многократной атаки, которая применяется при потере цели. Торпеда самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели.
На данный момент основными модификациями этой торпеды являются 6-я версия, получившая новый компьютер и 7-я версия с новой широкополосной гидроакустической системой. Шестая версия была разработана в 2008 году, и с тех пор изменений в торпеды не вносилось.
В настоящее время компания Lockheed работает над модернизацией торпеды Mk 48 Mod 6 и Mod 7. Модификации оружия улучшают акустический приемник, заменяют аппаратное обеспечение управления и управления обновленной технологией, увеличивают объем памяти и улучшают производительность процессора, чтобы справиться с расширенными требованиями к программному обеспечению, необходимым для повышения эффективности торпед.
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28.12.2017
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