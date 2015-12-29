Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей



Брянское предприятие ВПК "Группа "Кремний ЭЛ".

Источник: www.bragazeta.ru Брянское предприятие ВПК "Группа "Кремний ЭЛ".Источник: www.bragazeta.ru

Брянское предприятие ВПК "Группа "Кремний ЭЛ" начнет производство микроэлектроники для смартфонов, ноутбуков, цифровых фотоаппаратов, телевизоров и другой гражданской продукции. Проект реализуется благодаря льготному заему в 200 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), сообщили 28 декабря ТАСС в пресс-службе предприятия.

Продукция группы "Кремний ЭЛ" применяется в ракетных комплексах "Тополь-М", "Ярс", "Булава", в радиолокационных комплексах самолетов. Предприятие намерено выйти на рынок с гражданской продукцией, чтобы нарастить объем изделий, не связанных с гособоронзаказом. Как ранее отмечал гендиректор предприятия Олег Данцев, надежда на гособронзаказ может сделать нестабильным положение предприятия в случае проблем с бюджетом. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что к 2030 году доля госообронзаказа на заводах ВПК должна составить 50%.

"Первая (гражданская) продукция будет выпущена в 2018 году", - сказал представитель пресс-службы. Также предприятие вложит проект 200 млн рублей собственных средств.

Средства ФРП позволят приобрести оборудование для выпуска микроэлектронных компонентов величиной до 500 нанометров, которые применяются в современной микроэлектронике. Как сказал корреспонденту ТАСС замгендиректора предприятия Александр Горшков, "Группа "Кремний ЭЛ" будет выпускать более 15 млн подобных изделий в год.

"Мы... намерены занять до 40% (российского) рынка (микроэлектроники)", - сказал Горшков. По его словам, продукция будет востребована как у отечественных электронных брендов, так и у иностранных предприятий, которые ведут в России "отверточную" сборку бытовой электроники.

Оборудование для производства микросхем будет закуплено в Республике Корея в 2018 году, в том же году будет получена первая продукция, серийный выпуск планируется начать во II квартале 2019 года. Как добавили в пресс-службе, власти Брянской области окажут предприятию поддержку в виде налоговых льгот в рамках регионального бюджета.