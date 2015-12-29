Запущенный Россией на деньги России ангольский спутник станет мусором
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Спутник Анголы AngoSat-1.
Источник: Роскосмос / YouTube
Первый ангольский спутник AngoSat-1, с которого перестала поступать телеметрия, скорее всего, будет признан неработоспособным, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли страны.
"Несмотря на то что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник штатно вышел на связь, телеметрия пропала. Если аппарат по какой-то причине не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан неработоспособным", — отметил собеседник.
Производитель спутника, корпорация "Энергия", признала потерю связи с аппаратом.
Согласно данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, AngoSat-1 выведен и находится на расчетной орбите. Российские специалисты рассчитывают восстановить связь со спутником в течение 11 часов. По имеющимся сведениям, ракета и разгонный блок успешно вывели AngoSat-1 на целевую орбиту, а проблемы с телеметрией связаны с самим спутником.
По информации "Интерфакса", спутник AngoSat-1 застрахован в "СОГАЗе" и "ВТБ Страховании" на 121 миллион долларов.
AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным "Энергией" за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Спутник отличается электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты. Масса аппарата составляет 1647 килограммов.
Создание спутника проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между "Роскосмосом" и правительством Анголы при посредничестве "Рособоронэкспорта". Три российских банка — "Росэксимбанк", ВТБ и ВЭБ — выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства были перечислены в 2011 году, в 2016-м Ангола просрочила платеж, но задолженность рефинансировали.
Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса "Зенит-М", расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени собираемой днепропетровским "Южмашем" (Украина) средней ракеты "Зенит-2SБ" использовался разгонный блок российского производства "Фрегат-СБ".
Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.
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28.12.2017
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