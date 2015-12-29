Завершен ремонт атомного подводного ракетоносца "Тула"
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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Тула». Источник: nationaldefense.ru.
В рамках ремонта, который начался в 2015 году, на подлодке отремонтировали ряд механизмов и систем
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" завершил ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" проекта 667БДРМ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ремонт произведен в рамках реализации планов Главного командования ВМФ, предусматривающих поддержание на требуемом уровне технической готовности атомных подводных лодок третьего поколения наряду со строительством атомных подводных лодок четвертого поколения", - сказал он.
Заводской ремонт подлодки "Тула" на предприятии "Звездочка" в Северодвинске был начат в 2015 году. На подводной лодке отремонтировали ряд механизмов и систем.
"Ракетный крейсер "Тула" прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на Северный флот", - добавили в военном ведомстве.
"Тула" относится к атомным подводным лодкам проекта 667БДРМ ("Дельфин", по классификации НАТО - Delta IV), несущим межконтинентальные баллистические ракеты. Субмарина вошла в состав Северного флота в 1987 году. Согласно данным открытых источников, водоизмещение подлодок этого типа составляет около 12 тыс. т, они вооружены 16 ракетами "Синева" или "Лайнер".
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28.12.2017
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