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Армия Пакистана расширяет "жилплощадь"

29.12.2017 Warspot 92 0
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Пилоты, военное командование и истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Пакистана.
Пилоты, военное командование и истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Пакистана.
Источник: quwa.org

Пакистанские ВВС получили новую базу. Вчера, 27 декабря, портал quwa.org сообщил о том, что неподалёку от города Бхолари (провинция Синд) состоялась официальная церемония открытия одноимённой военной базы для ВВС Пакистана.

Строительство авиабазы PAF Bholari заняло ровно два года. Минобороны Пакистана заявило, что новый военный объект будет играть ключевую роль в охране Китайско-пакистанского экономического коридора. Кроме того, благодаря удачному расположению базы ВВС Пакистана смогут поддерживать наземные силы, участвовать в операциях военного флота, а также следить за перемещениями индийских войск на границе.

В ходе торжественной церемонии, на которой присутствовали практически все представители высшего военного командования армии Пакистана, включая министра обороны, четыре истребителя F-16 Fighting Falcon выполнили показательный полёт. На PAF Bholari будут базироваться истребители JF-17 Thunder китайско-пакистанской разработки, кроме того, рассматривается вопрос размещения там одной или нескольких эскадрилий, вооружённых истребителями F-16.

ВВС Пакистана были созданы в 1947 году и активно участвовали в войнах с Индией, а во время Афганской войны перехватывали советские и афганские самолёты, вторгавшиеся в воздушное пространство страны. На сегодняшний день основу ВВС Пакистана составляет американская и китайская авиатехника.
28.12.2017
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Страны
Афганистан
Индия
Китай
Пакистан
США
Продукция
F-16
FC-1

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