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Глава ФПИ рассказал о работе фонда

29.12.2017 РИА Новости 163 0
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Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Архивное фото
Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Архивное фото.
Источник: © Фото : ФПИ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 120 инновационных идей воплощаются в настоящее время в лабораториях и в рамках предпроектной работы Фонда перспективных исследований (ФПИ), который создан в интересах обороны и безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости глава фонда Андрей Григорьев.

"В настоящее время в лабораториях фонда ведется работа над 67 проектами; еще 50 инновационных идей воплощаются в формате аванпроектов - своего рода предпроектов, в ходе которых формулируются задачи будущих проектов, а также проводится всесторонняя оценка возможности их реализации", - сказал Григорьев.

По его словам, за пять лет со времени создания фонда рассмотрены почти 1,7 тысячи заявок на проекты и 967 заявок на прорывные научно-технические идеи. Строгую систему отбора прошли только 83 заявки, получившие одобрение научно-технического совета ФПИ. "Нами проведены 23 конкурса по отбору научно-технических идей: эта форма поиска инноваций оказалась весьма результативной. В перспективе мы намерены развивать и масштабировать эту деятельность, делая акцент на выявлении сильных научных и инженерных команд в ведущих российских НИИ, университетах и среди представителей российского высокотехнологичного бизнеса", - добавил Григорьев.

Кроме того, результаты деятельности фонда были представлены на 15 выставках, докладывались президенту России и председателю правительства, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

"За пять лет фондом проведено более 80 круглых столов и семинаров, которые показали себя как эффективный инструмент формирования и укрепления взаимосвязей с научным сообществом. С более чем 50 организациями ФПИ подписал соглашения о сотрудничестве", - заключил собеседник агентства.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
28.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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