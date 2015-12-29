Роскосмос: полетное задание запуска 28 ноября разрабатывалось специально под Восточный
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/TACC
Как заявили в госкорпорации, полетное задание для запуска ракеты-носителя с разгонным блоком, космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1 и полезной нагрузкой прошло проверку именно для космодрома Восточный
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", стартовавшей 28 ноября с Восточного, разрабатывалось специально под этот космодром, сообщили 28 декабря в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
Как заявил 27 декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин, ракета была настроена на старт с космодрома Байконур.
"Полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный. Оно прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что "вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, по этому направлению не выявлено".
В Роскосмосе напомнили, что причиной аварии разгонного блока "Фрегат" стало сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полета ракеты и блока (именно солнечно- синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно.
Виновных накажут
27 декабря в Роскосмосе заявили, что руководители ряда предприятий-разработчиков, участвовавших в подготовке техники к пуску 28 ноября, получат выговоры. Там отметили, что подготовлены поручения по вынесению выговоров исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности госкорпорации Виктору Чапоргину, генеральному директору ФГУП "ЦНИИмаш" Олегу Горшкову. Выговоры также получат гендиректор РКЦ "Прогресс" (разработчик ракеты "Союз-2") Александр Кирилин, глава НПО имени С. А. Лавочкина (разработчик разгонного блока "Фрегат") Сергей Лемешевский, гендиректор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (разработчик системы управления) Ефим Межирицкий и глава корпорации "ВНИИЭМ" (изготовитель спутника "Метеор") Леонид Макриденко.
В Роскосмосе указали, что должностные лица госкорпорации и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры для должного контроля и координации работ. Отмечается, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных последствий, которые связаны с особенностями запуска "Фрегата" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный, а также разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления. Не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов, критичности их последствий, сказали в Роскосмосе.
Причиной аварийной ситуации в госкорпорации назвали несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат".
Нештатный запуск
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома Восточный в 8:41 мск с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. В Роскосмосе заявили тогда, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но позже в госкорпорации сообщили, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.
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28.12.2017
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